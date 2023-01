Affluent Medical renforce son équipe de direction pour

accompagner le déploiement industriel et commercial

Aix-en-Provence, le 16 janvier 2023 - 17h45 - Affluent Medical (code ISIN : FR0013333077 - mnémonique

: AFME), medtech française spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de

prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter l’incontinence urinaire et la

pathologie de la valve mitrale cardiaque annonce, à la suite du renforcement de l’équipe clinique avec

l’arrivée de Christophe Giot VP clinical affairs au second semestre 2022, le recrutement de trois membres du

comité de direction pour préparer les prochaines étapes d’industrialisation puis de commercialisation de ces

trois dispositifs médicaux innovants, Kalios, Artus et Epygon.