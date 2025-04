Communiqué de presse AFFLUENT MEDICAL



Affluent Medical progresse vers une étude clinique européenne sur le sphincter artificiel Artus pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme.



• L’étude pilote SPHINX chez la femme devrait être lancée dans toute l’Europe au 2eme semestre 2025

• Des évaluations préparatoires avec implantation assistée par robot confirment que cette procédure mini-invasive chez les femmes est aussi simple que chez les hommes



Cette étude, qui devrait être lancée dans toute l’Europe au second semestre 2025, évaluera le profil de sécurité et la performance du sphincter urinaire artificiel Artus chez des patientes dans des centres médicaux majeurs en France, avec une éventuelle expansion vers d'autres pays européens, notamment l’Espagne et la Belgique. Il s'agit d'une étape importante dans l'élargissement du panel d'options de traitement proposé aux femmes souffrant d'incontinence urinaire d'effort (IUE).