Affluent Medical peut lancer la phase pivot d’un essai clinique

La société de technologie médicale en phase clinique spécialisée dans le développement et l'industrialisation de dispositifs médicaux implantables et innovants a indiqué que la phase pivot débutera dans les prochaines semaines.

(AOF) - Affluent Medical a annoncé que le comité de surveillance et de suivi des données externe a accordé l’autorisation pour passer à la phase pivot de son essai clinique évaluant Artus, le sphincter urinaire artificiel de la société pour le traitement de l’incontinence urinaire d’effort. L’approbation a été accordée suite à l’examen du profil de sécurité positif de la phase clinique pilote. En outre, les données de performance ont montré une amélioration de 87 % de la réduction des fuites urinaires.

