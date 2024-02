Affluent Medical : Performance exceptionnelle de la valve Epygon à un an et reconnaissance croissante du concept de valve mitrale biomimétique.

Communiqué de presse AFFLUENT MEDICAL



Performance exceptionnelle de la valve Epygon à un an et reconnaissance croissante du concept de valve mitrale biomimétique.



 Publication d’un article, sur la première implantation réussie de la valve mitrale Epygon chez l'homme, dans la prestigieuse revue américaine Journal of the American College of Cardiology.



 L'échocardiographie transoesophagienne de suivi à un an confirme l'excellente performance de la prothèse.



 Reconnaissance croissante de la valve mitrale Epygon par la communauté des cardiologues interventionnels.