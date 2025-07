Affluent Medical met en lumière les avancées cliniques et réglementaires de son dispositif médical innovant Artus dans une interview exclusive sur Boursorama

Aix-en-Provence, le 1er juillet 2025 – Affluent Medical (code ISIN : FR0013333077 – Ticker : AFME – « Affluent »), société française de technologie médicale en phase clinique spécialisée dans le développement et l’industrialisation de dispositifs médicaux implantables innovants, annonce la mise en ligne d’une interview sur le portail d’information boursière et financière Boursorama dédiée à son dispositif médical de nouvelle génération, Artus, un sphincter urinaire artificiel destiné à traiter l’incontinence urinaire.



Dans cet entretien, Sébastien Ladet, Directeur Général, est accompagné de deux experts de renom, Nicolas Barry Delongchamps - Professeur d’Urologie à l’hôpital Cochin à Paris, Directeur médical stratégique en charge des activités Urologie et Véronique Phé, Professeure d'Urologie à l’Hôpital Tenon et membre du Conseil scientifique, pour faire le point sur les dernières avancées cliniques et réglementaires du programme Artus.