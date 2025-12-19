Affluent Medical, Icade, Ikonysis... les valeurs à suivre lundi à Paris Lundi 22 décembre 2025

(AOF) - Affluent Medical
Affluent Medical a annoncé l'acquisition prochaine de Caranx Medical et Artedrone. Ces deux sociétés seront regroupées dans une nouvelle MedTech intégrée baptisée Carvolix. Le prix de ces deux opérations s'élève à 16,6 millions d'euros, et sera entièrement financé par l'émission d'actions nouvelles.
Après avoir annoncé la signature de la promesse lors des résultats du troisième trimestre, Icade confirme la vente à Sogaris du parc d'activités situé à Aubervilliers, pour un montant de 69 millions d'euros. Ce parc d'activités de 11 actifs, d'une surface d'environ 21 000 m², affiche un taux d'occupation de 100%.
Ikonysis
Ikonysis a annoncé la finalisation d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant total de 1,5 million d'euros par le biais d'un placement privé, ainsi que la demande de conversion en capital de 1,22 million d'euros de dette existante. Le montant total de ce tour de table s'élève ainsi à 2,72 millions d'euros. Le produit de l'augmentation de capital sera principalement affecté à l'accélération du développement commercial, dans le but d'étendre rapidement le réseau mondial de distributeurs et de soutenir une trajectoire de croissance solide et durable du chiffre d'affaires.
