NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 183,00
-0,38%
Affluent Medical : Des résultats prometteurs pour la valve mitrale biomimétique Epygon présentés au congrès de cardiologie TCT aux Etats-Unis.
information fournie par Boursorama CP 30/10/2025 à 17:45

Communiqué de presse AFFLUENT MEDICAL

Des résultats prometteurs pour la valve mitrale biomimétique Epygon présentés au congrès de cardiologie TCT aux Etats-Unis.

• Amélioration de la fonction cardiaque après implantation de la valve mitral Epygon – résultats préliminaires cliniques sur 2 patients
• Etude des flux dynamiques cardiaques réalisée par le Pr M. Sarraf à la Mayo Clinique, Rochester, MN, Etats Unis
• Présentation du premier cas clinique au congrès de cardiologie TCT le 26 Octobre 2025 à San Francisco

AFFLUENT MEDICAL
1,5300 EUR Euronext Paris +6,25%

