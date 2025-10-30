Communiqué de presse AFFLUENT MEDICAL
Des résultats prometteurs pour la valve mitrale biomimétique Epygon présentés au congrès de cardiologie TCT aux Etats-Unis.
• Amélioration de la fonction cardiaque après implantation de la valve mitral Epygon – résultats préliminaires cliniques sur 2 patients
• Etude des flux dynamiques cardiaques réalisée par le Pr M. Sarraf à la Mayo Clinique, Rochester, MN, Etats Unis
• Présentation du premier cas clinique au congrès de cardiologie TCT le 26 Octobre 2025 à San Francisco
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer