Communiqué de presse AFFLUENT MEDICAL.



Affluent Medical complète son Comité de direction en vue de renforcer son développement.



Affluent Medical, MedTech française spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de prothèses médicales innovantes, à un stade clinique, pour traiter la pathologie de la valve mitrale cardiaque et l’incontinence urinaire, annonce ce jour les nominations de Christophe de Vregille en qualité de Directeur financier et de Benjamin Renault en qualité de Directeur du développement. Christophe de Vregille et Benjamin Renault viennent compléter l’équipe de Direction en place pour accompagner l’exécution du plan de développement et aborder les prochaines étapes menant à la commercialisation des trois dispositifs médicaux de pointe d’Affluent Medical qui ont le potentiel de changer la vie des patients atteints de maladies cardiaques structurelles et de dysfonctionnements urologiques.