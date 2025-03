Affluent Medical annonce plusieurs nominations clés aux affaires médicales et cliniques.

Communiqué de presse AFFLUENT MEDICAL



Affluent Medical annonce plusieurs nominations clés aux affaires médicales et cliniques.



• Le Dr Howard C. Herrmann est nommé directeur médical stratégique en charge des activités de cardiologie structurelle.



• Le Pr. Nicolas Barry Delongchamps est nommé directeur médical stratégique en charge des activités Urologie.



• Federica Azzimonti devient directrice des opérations cliniques et apporte sa vaste expertise pour optimiser la préparation des essais cliniques en vue de la mise sur le marché.