Affluent Medical annonce la présentation des résultats cliniques du sphincter urinaire robotique Artus, aux congrès internationaux de l’UAA (Urological Association of Asia) et de l’ICS (International Continence Society)

Aix-en-Provence, le 29 septembre 2025 – 17h45 CEST – Affluent Medical (ISIN : FR0013333077 – Mnémonique : AFME – « Affluent » ), société française de technologies médicales en phase clinique spécialisée dans le développement international et l’industrialisation de dispositifs médicaux implantables innovants, annonce aujourd’hui que la présentation du sphincter urinaire robotique Artus et des résultats de la phase pilote clinique ont suscité un vif intérêt de la part de la communauté médicale à l’occasion de deux congrès majeurs.



Véronique Phe, Professeure d'Urologie à l’Hôpital Tenon et membre du Conseil scientifique d’Affluent Medical a présenté - à l’occasion du 22e Congrès de l’UAA (Urological Association of Asia) à Taiwan - les résultats de la phase pilote de l’étude clinique européenne multicentrique chez l’homme finalisée en mai 2025. Cette présentation réalisée devant une audience de professionnels de santé américains et asiatiques a été l’occasion de rappeler les caractéristiques différenciantes du dispositif Artus.



Le profil de sécurité du dispositif a été démontré lors de cette étude, ainsi qu’une facilité d’implantation pour les chirurgiens et une facilité d’utilisation de la télécommande pour les patients implantés. Les performances préliminaires observées montrent une amélioration de 87% de la réduction des fuites urinaires chez les patients implantés en moyenne.