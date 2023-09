Communiqué de presse AFFLUENT MEDICAL



Affluent Medical annonce des résultats cliniques positifs ainsi que des données clés pour optimiser sa stratégie en cardiologie structurelle.



Anneau ajustable KaliosTM pour la réparation de la valve mitrale avec des résultats positifs à 1 an :

– L’étude pivot Optimise II menée auprès de 20 patients a démontré une efficacité et un excellent profil de sécurité à 1 an.

– Les résultats ont conduit à une évolution stratégique vers le marché américain afin d’assurer un accès optimal à la commercialisation.



Validations initiales du potentiel d’Epygon, une prothèse mitrale transcathéter :

– Les résultats des premiers patients traités fournissent une confirmation précoce de la valeur ajoutée de la valve Epygon.

– Une étude révèle la forte valeur de la valve mitrale Epygon, perçue à la fois par les cardiologues interventionnels et les chirurgiens cardiaques.