Affirm se reprend alors que Morgan Stanley l'élève au rang de "premier choix", déclarant que les craintes concernant le crédit privé sont exagérées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril - ** Les actions de la société de paiement différé Affirm AFRM.O ont augmenté de 5,3 % à 63,50 $ vendredi en début de séance, alors que Morgan Stanley l'a élevée au rang de "premier choix"

** Morgan Stanley, qui avait déjà noté AFRM "overweight", déclare dans une note qu'elle anticipe une forte probabilité de révisions à la hausse des estimations de bénéfices et une voie crédible pour résoudre la surcharge de crédit privé

** Les investisseurs s'inquiètent de la possibilité que les tensions perçues sur le marché du crédit privé aient un impact négatif sur l'exécution du financement d'AFRM, mais Morgan Stanley estime que ces inquiétudes sont exagérées car les analystes n'ont pas encore vu de preuve d'un affaiblissement des spreads dans les opérations de titrisation adossées à des actifs publics d'AFRM

** Morgan Stanley estime qu'AFRM offre l'une des configurations risque-récompense les plus attrayantes de sa couverture, citant son PT de 76 $ impliquant une hausse de ~27% et un multiple de ~24x FY28 GAAP EPS ** Les inquiétudes concernant les normes de crédit privé ont récemment frappé les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs

** Avec le mouvement sur la session, les actions AFRM ont baissé de ~14% depuis le début de l'année par rapport à la hausse de près de 5% du Nasdaq .IXIC

** 23 des 31 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 8 comme un "maintien"; PT médian 83 $