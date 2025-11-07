Affirm Holdings s'envole après un chiffre d'affaires supérieur à celui du premier trimestre et une forte projection de GMV

7 novembre - ** Les actions du banque BNPL Affirm Holdings AFRM.O augmentent de 10,2 % à 72,7 $ avant le marché

** La société a publié jeudi en fin de journée un chiffre d'affaires de 933,3 millions de dollars pour le 1er trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 881,7 millions de dollars - données compilées par LSEG

** AFRM prévoit des revenus pour le T2 entre 1,03 et 1,06 milliards de dollars, les analystes s'attendent à des revenus de 1,05 milliards de dollars pour le T2

** La société prévoit une valeur brute des marchandises (GMV) de plus de 47,5 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, contre 43,4 milliards de dollars attendus par les analystes

** La GMV est le montant total en dollars des marchandises vendues par l'intermédiaire d'une place de marché en ligne au cours d'une période donnée, ce qui montre l'importance des activités d'une plateforme

** A la dernière clôture, les actions d'AFRM sont en hausse de 8,3 % depuis le début de l'année