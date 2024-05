Affectation du résultat

ACTEOS

S.A. au capital de 1.676.923 €

Siège social : 2 à 4 rue Duflot - 59100 ROUBAIX

339 703 829 RCS LILLE METROPOLE

(la « Société »)



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 2 MAI 2024

PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT

DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

SOUMISE ET ADOPTEE



TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :



Origine :

Bénéfice de l'exercice 126 910,59 €

Affectation :

Au compte « Report à nouveau »,

qui se trouve ainsi porté de la somme de - 3 205 239,48 € à la somme de - 3 078 328,89 €.



Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices aucune distribution de dividendes et revenus n’est intervenue.



Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance





Pour copie certifiée conforme







Le Président-Directeur Général

Joseph FELFELI