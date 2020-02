Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Affaire Ghosn-Ouverture d'une information judiciaire en France Reuters • 19/02/2020 à 18:18









PARIS, 19 février (Reuters) - Le parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine) a annoncé mercredi l'ouverture d'une information judiciaire contre X visant entre autres des dépenses événementielles susceptibles d'être d'ordre privé et réglées au détriment du groupe Renault RENA.PA pour plusieurs millions d'euros. Cette information judiciaire concerne notamment l'utilisation par l'ancien patron de Renault-Nissan Carlos Ghosn du château de Versailles, a précisé une source judiciaire. "Le 12 février 2020, le procureur de la République de Nanterre a ouvert une information judiciaire contre X pour abus de biens sociaux, abus de biens sociaux aggravés, abus de confiance aggravés, recel de ces infractions, faux et usage, blanchiment aggravé d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance aggravés, faits commis entre 2009 et 2020", peut-on lire dans un communiqué du parquet. "Ces infractions visent d'une part des flux financiers suspects entre la société SAS Renault et un distributeur de véhicules à Oman, la société SBA, et d'autre part, des prestations - dont des dépenses évènementielles et des voyages - susceptibles d'être d'ordre privé, réglées par une filiale néerlandaise, RNBV, au détriment du groupe Renault, pour des montants de plusieurs millions d'euros", ajoute le parquet. "Elles visent également des faits de blanchiment aggravés relatifs à l'utilisation d'une partie du produit des abus de biens sociaux et des abus de confiance aggravés soupçonnés", poursuit le communiqué. (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate +1.87% RENAULT Euronext Paris +2.49%