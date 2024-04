Affaire Business France en 2016: le patron d'Havas Paris mis en examen

( AFP / MARTIN BUREAU )

Le patron de l'agence Havas Paris, organisatrice d'une soirée en 2016 à Las Vegas, au Nevada, où Emmanuel Macron avait rencontré des entrepreneurs français, a été mis en examen en décembre dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de favoritisme, ont indiqué mercredi deux sources proches du dossier.

Fabrice Conrad a été mis en examen pour recel de favoritisme, ont-elles précisé, confirmant une information de l'Informé.

"Nous n'avons pas de commentaire à faire sur cette procédure qui suit son cours, sans aucun élément nouveau", a réagi Havas Paris, sollicité par l'AFP.

"Il s'agit d'une mise en examen purement formelle dans le cadre d'une mission remontant à 2015. Les faits allégués sont catégoriquement contestés par l'agence Havas Paris, compte tenu de l'accord-cadre qui la liait à l'époque à Business France, à la suite d'un appel d'offres public", a-t-on ajouté de même source.

Cette mise en examen est intervenue après celle de l'ancienne ministre du Travail Muriel Penicaud, mise en examen pour favoritisme et recel de favoritisme le 14 novembre 2023.

Elle était alors directrice générale de l'organisme public de promotion de l'économie française à l'étranger, dépendant de Bercy, appelé Business France.

Selon les deux sources proches du dossier, au total quatre personnes physiques - dont l'ancienne directrice de la communication de Business France et une autre collaboratrice - et une personne morale, Havas Paris, sont mises en examen et l'enquête touche à sa fin.

Au coeur du dossier: un séjour controversé en janvier 2016 du futur président Emmanuel Macron, alors ministre de l'Economie (août 2014 - août 2016), à Las Vegas, pour y rencontrer des centaines d'entrepreneurs français, au moment du Consumer Electronics Show (CES), grand-messe de l'innovation technologique.

Pour monter l'opération d'un coût d'environ 300.000 euros, en urgence et sous la pression du cabinet du ministre, Business France l'avait intégralement confiée à l'agence Havas Paris, sans recourir à la mise en concurrence prévue par le code des marchés publics pour de telles sommes.

Business France et Havas Paris étaient alors liées par un contrat-cadre qui, selon cette dernière, avait pour objet d'"accompagner Business France dans sa démarche de promotion de l'attractivité économique de la France vis-à-vis des décideurs et des prescripteurs d'opinion à l'étranger et en France".

Ce dossier judiciaire avait pollué le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron et l'affaire avait alimenté des accusations contre le président de la République de s'être servi de sa position de ministre de l'Economie pour faire sa promotion avant sa candidature à l'Elysée.