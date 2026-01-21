AEW : Anthony Butler nommé head of industrial & logistics Europe

(AOF) - AEW, spécialiste du conseil en investissement et de la gestion d’actifs immobiliers, annonce la nomination d’Anthony Butler au poste nouvellement créé de head of industrial & logistics Europe, à compter de mars 2026. Il sera basé à Londres et rattaché à Vanessa Roux-Collet, CEO Europe d’AEW. Dans ce rôle, il supervisera les fonctions de gestion de fonds et d'asset management industriels et logistiques en Europe, ainsi que la croissance de la plateforme d’AEW développée au cours des 26 dernières années.

Cette plateforme comprend désormais plus de 6,4 millions de m² répartis dans 11 pays européens, pour une valeur de 8,3 milliards d'euros d'encours sous gestion.

Anthony sera responsable de l'équipe industrielle et logistique d'AEW qui opère à travers l'Europe et gère un portefeuille incluant notamment les fonds institutionnels Logistis et Ullis, ainsi que divers mandats.

Il rejoint AEW après avoir occupé le poste de cofondateur et directeur des investissements de Mirastar REIM, une plateforme industrielle et logistique paneuropéenne.

Il a également occupé auparavant le poste de directeur des investissements chez Delin Capital Management et le poste de co-directeur mondial des transactions et responsable mondial des investissements indirects chez Generali Real Estate.