AEW annonce deux promotions

(AOF) - AEW, l’un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d’actifs immobiliers, annonce la promotion d’Anas Mouloudi et de Javed Aqil en tant que fund managers, respectivement pour Logistis (son fonds phare dédié à la logistique paneuropéenne) et Ullis (son véhicule spécialisé dans les locaux d’activités et la logistique urbaine) avec effet immédiat. Tous deux sont basés à Paris.

Anas Mouloudi a rejoint l'équipe de gestion des fonds d'AEW en 2017 et a joué un rôle clé dans l'exécution de la stratégie de Logistis, notamment en contribuant à l'expansion de son portefeuille à l'échelle paneuropéenne. Dans son nouveau rôle de Fund Manager, Anas sera responsable de tous les aspects de Logistis, allant de la gestion d'actifs et de l'allocation d'investissements à l'administration du fonds, tout en coordonnant une équipe étoffée de spécialistes en gestion d'actifs et en investissements.

Lancé en 1999, le portefeuille de Logistis totalise 4,6 millions de m² d'actifs logistiques prime situés dans des emplacements stratégiques en Europe. Le fonds met un accent particulier sur la mise en œuvre d'une stratégie develop-to-core s'étendant des grands parcs logistiques multimodaux aux plateformes de logistique urbaines.

Quant à Javed Aqil, il a passé plus de sept ans chez AEW, ayant également rejoint l'entreprise en 2017. Il a été un membre clé de l'équipe de gestion des fonds, jouant un rôle essentiel dans la gestion d'Ullis depuis sa création et son lancement en 2021.

Dans ses nouvelles fonctions, Javed Aqil sera responsable de l'exécution de la stratégie du fonds, à la tête d'une équipe dédiée à la croissance et à la diversification du portefeuille d'Ullis, qui totalise actuellement 170 000 m² d'espaces industriels et logistiques urbains dans les principaux hubs logistiques d'Europe.