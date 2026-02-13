 Aller au contenu principal
AEW acquiert un data center à Nuremberg
information fournie par AOF 13/02/2026 à 12:38

(AOF) - AEW, l'un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d'actifs immobiliers, annonce l'acquisition d'un data center entièrement loué au cœur de la zone métropolitaine de Nuremberg, en Allemagne. Cette acquisition a été réalisée pour le compte de la SCPI d'AEW Patrimoine AEW Diversification Allemagne, qui investit dans des actifs diversifiés dans le marché immobilier allemand. Il s'agit du premier investissement d'AEW dans la classe d'actifs data center en Allemagne, un secteur qui connaît un essor rapide dans le pays.

A travers cet investissement, AEW capitalise sur la demande croissante de stockage de données, alimentée par des tendances telles que l'automatisation, la digitalisation et l'IA.

Le marché mondial des data centers loués devrait croître à un taux annuel moyen de 14% d'ici 2030. Le marché allemand est le plus grand marché de data centers de l'UE en termes de capacité, et sa valorisation devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,9% d'ici 2030, ce qui présente une opportunité d'investissement attractive.

L'actif, acquis auprès d'AVENTOS, est un data center powered-shell de 2 592 m². Sa structure extérieure permet l'accès à l'alimentation et à la connectivité par fibre optique avec une puissance de 6,4 MVA, tandis que l'intérieur est adapté pour répondre aux exigences techniques et opérationnelles du locataire.

Le data center est entièrement loué à un groupe technologique mondial reconnu dans le cadre d'un bail long terme double-net.

Cette acquisition porte le portefeuille total de la SCPI AEW Diversification Allemagne à 169,9 millions d'euros d'actifs sous gestion, comprenant 59 118 m² d'espace particulièrement bien intégrés dans les marchés allemands clés dans les classes d'actifs bureaux, commerce, logistique et industrie légère.

