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Aevex mise sur la tendance haussière liée au réarmement mondial dans le domaine des drones
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 14:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour tout au long de l'article)

12 mai - ** Le titre du fabricant de drones Aevex AVEX.N progresse de 6,5% à 26 dollars en pré-ouverture

** Les analystes ont commencé à couvrir le titre avec des prévisions optimistes, soulignant un changement structurel dans les dépenses mondiales de défense vers des systèmes sans pilote produits en série et dotés d'IA, à la suite des enseignements tirés des conflits récents et de la montée des tensions géopolitiques

** AVEX a fait son entrée en bourse à 23,01 $ le 17 avril après avoir vendu 16 millions d'actions lors de son introduction en bourse, à un prix supérieur à la fourchette indiquée de 18 à 21 $ par action

** Jefferies, l'un des principaux chefs de file de l'introduction en bourse, entame sa couverture par une recommandation "acheter" et un objectif de cours de 32 $, affirmant qu'Aevex est "au bon endroit au bon moment", en citant ses systèmes sans pilote éprouvés au combat, sa production à grande échelle et son exposition à la demande mondiale croissante en plateformes militaires autonomes

** J.P. Morgan indique qu'"Aevex a historiquement vendu la plupart de ses drones à l'Ukraine et la rapidité avec laquelle cette source de revenus va s'amenuiser et être remplacée par des ventes à d'autres pays sera probablement un sujet de débat clé parmi les investisseurs", attribuant à l'action une note "surpondérer" et un objectif de cours de 33 dollars

** Parmi les autres premières couvertures, citons: Raymond James ("surperformer", objectif de cours de 35 $), Needham ("acheter", objectif de cours de 45 $), William Blair ("surperformer")

** L'action AVEX a perdu environ 9,37% entre la clôture du jour de son introduction en bourse et celle de lundi

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