Aeva Technologies s'envole grâce à l'accord conclu avec Nvidia sur les capteurs

6 janvier - ** Les actions du fabricant de lidars Aeva Technologies AEVA.O augmentent de 33,9 % à 17,53 $ avant la mise sur le marché
** La société fournira un capteur de détection et de télémétrie par la lumière qui mesure simultanément la position et la vitesse d'un objet pour le concepteur de puces Nvidia
NVDA.O Hyperion
** Hyperion est une architecture de référence et une plateforme de développement pour les véhicules à conduite autonome qui combine un calcul à haute performance, une suite de capteurs et un logiciel de bout en bout
** Les entreprises visent des programmes de véhicules de production à partir de 2028
** L'AEVA a presque triplé en 2025
