Aetna, filiale de CVS, paie 117,7 millions de dollars pour mettre fin à des accusations de fraude à l'assurance-maladie aux États-Unis
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 17:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la mention de New York; accusations, tentative d'obtenir un commentaire)

Aetna, une unité de CVS Health CVS.N , a accepté de payer 117,7 millions de dollars pour résoudre les accusations du gouvernement américain selon lesquelles elle aurait violé le Federal False Claims Act en soumettant des codes de diagnostic incorrects pour les personnes inscrites au Medicare Advantage Plan, afin d'augmenter ses paiements par Medicare.

Le règlement a été annoncé mercredi par le ministère américain de la justice.

Dans le cadre du programme Medicare Advantage, également connu sous le nom de Medicare Part C, les patients qui renoncent à l'assurance maladie traditionnelle peuvent s'inscrire à des plans de santé privés connus sous le nom de Medicare Advantage Organizations.

Le ministère de la justice a déclaré qu'Aetna avait soumis des données inexactes sur les patients aux Centers for Medicare & Medicaid Services afin de gonfler les paiements d'ajustement des risques qu'elle recevait, et qu'elle avait faussement certifié par écrit que les données étaient véridiques.

CVS n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Valeurs associées

CVS HEALTH
76,110 USD NYSE -0,27%
