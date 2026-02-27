 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AES Corp. augmente après la publication d'un rapport selon lequel BlackRock's GIP et EQT sont sur le point de conclure un accord de rachat
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions de l'entreprise de services publics AES Corp AES.N augmentent d'environ 5 % à 17,07 $

** Global Infrastructure Partners BLK.N , propriété de BlackRock, et EQT AB EQTAB.ST sont sur le point de conclure un accord pour acquérir AES, rapporte Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet

** Le rapport indique que la transaction pourrait être annoncée dès la semaine prochaine

** L'accord final n'a pas encore été conclu et les détails, y compris l'évaluation et le calendrier, pourraient encore changer

** En incluant le mouvement de la séance, AES est en hausse de 13,32 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AES
17,145 USD NYSE +5,51%
BLACKROCK
1 044,495 USD NYSE -4,19%
EQT
26,230 EUR Tradegate -2,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank