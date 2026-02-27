AES Corp. augmente après la publication d'un rapport selon lequel BlackRock's GIP et EQT sont sur le point de conclure un accord de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions de l'entreprise de services publics AES Corp AES.N augmentent d'environ 5 % à 17,07 $

** Global Infrastructure Partners BLK.N , propriété de BlackRock, et EQT AB EQTAB.ST sont sur le point de conclure un accord pour acquérir AES, rapporte Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet

** Le rapport indique que la transaction pourrait être annoncée dès la semaine prochaine

** L'accord final n'a pas encore été conclu et les détails, y compris l'évaluation et le calendrier, pourraient encore changer

** En incluant le mouvement de la séance, AES est en hausse de 13,32 % depuis le début de l'année