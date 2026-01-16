AES annonce une charge de dépréciation pouvant atteindre 325 millions de dollars pour sa centrale électrique bulgare

AES Corp amp;AES.N> a déclaré vendredi qu'elle comptabilisera une charge de dépréciation avant impôts de 250 millions à 325 millions de dollars liée à sa centrale électrique au charbon de Maritza en Bulgarie, citant l'incertitude sur les opérations après l'expiration de son accord d'achat d'électricité en mai.

Dans un document réglementaire, l'entreprise a déclaré que la charge, qui sera comptabilisée à partir du 31 décembre 2025, est principalement due à l'utilisation future limitée de l'actif et au fait que la valeur comptable n'est pas recouvrable.

Cela ne devrait pas avoir d'impact sur la capacité de la centrale à remplir ses obligations ou à générer des flux de trésorerie dans le cadre de l'accord actuel, a ajouté la société.

AES a déclaré qu'elle négociait un nouveau contrat d'achat d'électricité, mais qu'aucun accord n'a été conclu.

Au quatrième trimestre 2025, la société avait décidé de ne pas investir dans la conversion de la centrale à une source de combustible alternative.