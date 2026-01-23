 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AES Andes abandonne un projet d'hydrogène vert de 10 milliards de dollars au Chili
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 21:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AES Andes a déclaré vendredi qu'elle abandonnait un projet d'hydrogène vert et d'ammoniac de 10 milliards de dollars au Chili afin de donner la priorité à son portefeuille d'énergies renouvelables.

L'unité d'AES Corp, qui produit et vend de l'électricité au Chili, en Colombie et en Argentine, a déclaré dans un communiqué que cette décision reflétait sa volonté de se concentrer sur l'expansion des énergies renouvelables et du stockage de l'énergie.

Environnement

Valeurs associées

AES
14,202 USD NYSE -2,76%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank