AES Andes abandonne un projet d'hydrogène vert de 10 milliards de dollars au Chili

AES Andes a déclaré vendredi qu'elle abandonnait un projet d'hydrogène vert et d'ammoniac de 10 milliards de dollars au Chili afin de donner la priorité à son portefeuille d'énergies renouvelables.

L'unité d'AES Corp, qui produit et vend de l'électricité au Chili, en Colombie et en Argentine, a déclaré dans un communiqué que cette décision reflétait sa volonté de se concentrer sur l'expansion des énergies renouvelables et du stockage de l'énergie.