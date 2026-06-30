AeroVironment s'envole après ses résultats records

Le spécialiste américain des drones et des technologies de défense a publié des résultats trimestriels surpassant largement les attentes, porté par l'intégration de BlueHalo et une forte croissance de son activité. Le groupe présente également ses premières prévisions pour l'exercice 2027. Le marché ne s'y trompe pas : le titre gagne 23% à New York.

AeroVironment a enregistré un résultat net publié de 63,2 MUSD au titre du 4e trimestre de son exercice fiscal 2026, en hausse de 278,4% sur un an, et largement supérieur au consensus qui tablait plus modestement sur 30,2 MUSD.

Le bénéfice par action publié s'est établi à 1,25 USD, contre 0,59 USD un an auparavant et des attentes à 0,61 USD.

Le trimestre a pourtant été pénalisé par 51,4 MUSD de charges non décaissées liées à l'amortissement des actifs incorporels et aux ajustements comptables des acquisitions, contre 9 MUSD, soit 0,25 USD par action, au 4e trimestre de l'exercice 2025.

Activité plus que doublée en un an

Le chiffre d'affaires a atteint un niveau record de 641,6 MUSD (consensus : 559 MUSD), en hausse de 133% sur un an. Cette progression s'explique par la croissance des ventes de produits et des revenus de services, les acquisitions de BlueHalo, finalisée le 1er mai 2025, et d'Empirical Systems Aerospace, finalisée le 16 mars 2026, ayant contribué à hauteur de 282,3 MUSD aux revenus du trimestre.

L'EBITDA ajusté (non-GAAP) s'est élevé à 140,1 MUSD, en hausse de 127,4% par rapport aux 61,6 MUSD enregistrés un an plus tôt, surpassant là encore le consensus (126 MUSD).

Le bénéfice par action ajusté (non-GAAP) est ressorti à 1,84 USD, contre 1,61 USD au 4e trimestre de l'exercice précédent.

Au titre de l'exercice 2026, AeroVironment a réalisé un chiffre d'affaires record de 1,98 MdUSD (consensus : 1,89 MdUSD), en hausse de 141% sur un an. Les prises de commandes ont atteint 2,7 MdsUSD, soit un ratio prises de commandes sur facturation de 1,4. Au 30 avril 2026, le carnet de commandes financé s'élevait à 1,2 MdUSD, contre 726,6 MUSD un an auparavant.

"AeroVironment est idéalement positionnée pour répondre à la demande mondiale croissante en drones létaux et non létaux, en systèmes de lutte anti-drones, dans le spatial et les technologies avancées, tout en créant de la valeur à long terme pour ses actionnaires", a assuré Wahid Nawabi, le président-directeur général.

Pour l'exercice 2027, AeroVironment anticipe un chiffre d'affaires compris entre 2,125 et 2,225 MdsUSD, un résultat net de 8 à 24 MUSD, un EBITDA ajusté (non-GAAP) de 305 à 325 MUSD, un bénéfice par action publié de 0,16 à 0,48 USD et un bénéfice par action ajusté (non-GAAP) de 3,02 à 3,34 USD.

Jefferies à l'achat sur le titre

Réagissant à cette publication, Sheila Kahyaoglu, analyste en charge du dossier chez Jefferies, maintient sa note "achat" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 305 USD.

L'experte met en avant des résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes, portés par la division Autonomous Systems, tandis que l'EBITDA ajusté a aussi fait mieux que les estimations. Le broker souligne toutefois que les perspectives de marge pour l'exercice 2027 sont inférieures aux attentes.

Son objectif de 305 à 325 MUSD implique un écart d'environ 170 points de base par rapport au consensus, dont près de 150 points de base liés à un niveau plus élevé de dépenses de R&D. La note met également en avant un carnet de commandes total de 2,7 MdsUSD, dont 1,2 MdUSD financé, ainsi qu'une visibilité de 69% sur le chiffre d'affaires de l'exercice, soutenue par plusieurs contrats récemment remportés.