AeroVironment chute à nouveau après que le gouvernement américain a ordonné l'arrêt des travaux dans le cadre du programme SCAR de l'armée de l'espace

21 janvier - ** Les actions d'AeroVironment AVAV.O ont baissé de 8 % à 304,57 $ le mercredi, s'ajoutant aux fortes pertes subies lors de la séance précédente ** Les actions d'AVAV ont chuté de 15,8 %, soit la plus forte baisse journalière depuis décembre 2024, après que l'entreprise a divulgué tôt le mardi que le 16 janvier, après accord mutuel, le gouvernement américain a émis un ordre d'arrêt des travaux de son autre accord de transaction pour la livraison de systèmes d'antennes réseau à commande de phase BADGER pour soutenir le programme de l'armée spatiale américaine Satellite Communications Augmentation Resource (« SCAR »).

** L'ordre d'arrêt des travaux permet aux deux parties de négocier un accord modifié, à prix fixe et ferme, pour l'avenir du programme, selon le dossier

** AVAV a déclaré qu'elle s'attendait à continuer à fournir des capacités et des produits pour le programme

** Dans une note de recherche publiée mardi, BTIG a déclaré que l'ampleur de l'impact de l'ordre d'arrêt des travaux dépendra de la portée du nouveau contrat et de la durée de l'arrêt, mais qu'il « ne serait pas surpris de voir certaines ventes et certains Ebitda repoussés »

** BTIG, qui a une note d'achat sur AVAV, a laissé ses estimations et son objectif de 415 $ inchangés

** Avec le mouvement sur la séance, les actions AVAV sont toujours en hausse de 26 % pour commencer 2026 et d'environ 70 % au cours des 12 derniers mois

** 16 courtiers sur 17 considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 395,50 $, selon LSEG