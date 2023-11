Aéroports européens: trafic en hausse de 12% au 3e trimestre (ACI)

"Contrairement aux compagnies aériennes qui ont augmenté leur pouvoir de fixation des prix et enregistré des bénéfices records, les aéroports ont encore du mal à refléter les pressions inflationnistes dans leurs redevances d'utilisation - et leur rentabilité reste inférieure à ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins d'investissement", relève Olivier Jankovec, directeur général d'ACI Europe.

Plusieurs étapes importantes ont été franchies lors de ce troisième trimestre, rapporte l'ACI Europe : Londres-Heathrow, l'aéroport le plus fréquenté d'Europe en termes de volume passagers, a dépassé ses performances de trafic de 2019 pour la première fois depuis le début de la pandémie et près de la moitié des aéroports européens ont retrouvé leurs volumes de trafic de 2019 ( 48 %).

Ce chiffre marque "une amélioration significative par rapport au premier semestre" (-7,7 %) et reflète une progression continue vers les niveaux de trafic de 2019.

(AOF) - "Le trafic passagers sur le réseau aéroportuaire européen a augmenté de 12,1 % au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année dernière", annonce l’ACI Europe, qui représente les aéroports du continent. "Malgré des tarifs aériens toujours plus élevés et des pressions persistantes liées à la hausse de l’inflation, les mois d’été ont enregistré dans l’ensemble une performance très solide", précise-t-telle. Par rapport aux niveaux d'avant la pandémie (3e trimestre 2019), le trafic passagers du troisième trimestre 2023 ressort en recul de 3,1 %.

