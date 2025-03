Aéroport de Roissy : ADP présente un "projet d'adaptation" pour améliorer l'accueil et la compétitivité

En présentant ce jeudi 27 mars, son "projet d'adaptation", ADP vise l'améliroation de l'accueil des passagers et l'accessibilité aux terminaux, mais également pour gagner en compétitivité. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Dans son "projet d'adaptation" pour l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ADP devra dépenser près de 4,5 millions euros d'ici 2035.

Le gestionnaire Aéroports de Paris estime que "sans aménagements", l'accueil dans le premier aéroport de l'Union européenne des 88 millions de passagers prévus en 2035 - contre 70 millions en 2024 - "serait fait avec une qualité de service très dégradée", notamment "une forte augmentation des temps d'attente".

Avec son "projet d'adaptation" - qui prévoit entre autres deux nouvelles salles d'embarquement - ADP ambitionne d'"accompagner la croissance du trafic, même modérée" de Roissy-CDG, de "proposer un modèle d'aéroport décarboné" et de "préserver la dynamique de création d'emplois à l'aéroport".

Le PDG du gestionnaire d'aéroports, Philippe Pascal, a évoqué lors d'un point presse "un moment déterminant pour l'avenir de l'aéroport et du groupe ADP". "L'intermodalité, et notamment le ferroviaire, sera au cœur de notre projet d'aménagement", a-t-il souligné.

Le coût de la première phase du projet est estimé à " 3,5 à 4,5 milliards d'euros entre 2025 et 2035, entièrement à la charge d'ADP ", a précisé à l'AFP Justine Coutard, directrice générale déléguée du groupe.

Création d'une deuxième salle d'embarquement, prolongement du métro automatique "Lisa"

Quatre ans après l'abandon du projet controversé d'extension de l'aéroport via la construction d'un quatrième terminal, Aéroports de Paris indique que son nouveau "modèle d’aménagement ne sera plus celui du Terminal 4, visant une augmentation massive, en un seul bloc, de nos capacités", mais plutôt "une approche plus progressive et plus sobre des nouvelles constructions".

Dès 2030, une salle d'embarquement sera créée à l'est du terminal 2E, dédiée aux passagers d'avions gros porteurs , "pour améliorer la qualité de service proposée aux passagers, et ainsi la compétitivité du hub" d'Air France, et une autre se concrétisera à l'extrémité ouest du terminal 2A. ADP annonce également " la refonte des principales (zones de) frontières internationales, avec des bâtiments adaptés et mieux dimensionnés, pour garantir une meilleure qualité de service ".

Du côté des transports en commun, le but est de développer la gare SNCF située dans le terminal 2 de Roissy-CDG. Le groupe va aussi prolonger sa ligne de métro automatique interne, "Lisa", pour faciliter la connexion entre les salles d'embarquement du hub d'Air France, et lancer "un deuxième métro automatique entièrement dédié à la correspondance" .