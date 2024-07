Aéronautique: Tikehau Capital veut céder Brown Europe à STS Metals

Le co-fondateur de Tikehau Capital, Antoine Flamarion, à Paris le 6 mai 2024. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

La société de gestion Tikehau Capital a annoncé jeudi être entré en "négociations exclusives" avec STS Metals, en vue de la cession de Brown Europe, spécialiste du tréfilage d'alliages à haute performance pour l'industrie aéronautique.

Pour STS Metals, un fabricant de titane, d'acier inoxydable, d'alliages à base de nickel et d'autres alliages spéciaux, cette opération "permettra d'améliorer notre gamme de produits et notre service à la clientèle, tant en Europe que dans le reste du monde", a indiqué son PDG David Beddome cité dans un communiqué.

Aucun montant n'a été donné pour la transaction.

Tikehau Capital avait racheté au groupe minier français Eramet sa filiale Brown Europe, spécialisée dans le tréfilage des alliages hautes performances pour l'aéronautique en juin 2021.

Depuis, Brown Europe a "significativement développé son activité et a contribué à la reprise post-Covid du secteur aéronautique. Cette croissance, particulièrement soutenue en Europe, s'est accompagnée d'un renforcement de l'équipe dirigeante, de recrutements locaux et d'investissements importants dans les infrastructures et les moyens industriels de la société", selon le texte.

L'entreprise Brown Europe, qui exploite deux sites à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) et à Laval-sur-Cère (Lot) cherche maintenant "à diversifier sa base de clients à l'international, à élargir son portefeuille de produits ainsi que ses capacités de production, et à réduire les risques liés à sa chaîne d'approvisionnement".

Les ambitions de STS Metals "s'inscrivent pleinement dans cette perspective", assure le groupe.

La vente de Brown Europe à STS Metals "constituerait le premier désinvestissement du premier millésime de la stratégie de private equity de Tikehau Capital dédiée à l'aéronautique", assure la société de gestion.