Aéronautique : Spirit AeroSystems, un acteur-clé de l'aviation, entre Boeing et Airbus

A fin 2023, le carnet de commandes du fournisseur aéronautique atteignait près de 50 milliards de dollars, dont 55% liés au 737 de Boeing et environ 11% à l'A320 d'Airbus.

Spirit Aerosystems produit notamment des pièces du 787 Dreamliner de Boeing (illustration) ( AFP / LOGAN CYRUS )

La société américaine Spirit AeroSystems, dont Boeing a annoncé lundi le rachat vingt ans après l'avoir émancipée, est l'un des plus importants fournisseurs au monde de structures pour avions commerciaux comme les fuselages ou les ailes.

Sur ses 6,05 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023, 70% provenaient de Boeing, environ 23% de son concurrent européen Airbus et le solde d'autres clients (Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier, Rolls-Royce) , y compris du gouvernement américain pour des équipements militaires.

La société, qui a accusé une perte nette de 616 millions en 2023, est organisée en trois branches: Commercial (4,88 milliards de chiffre d'affaires), Défense et Espace (789 millions), et Après-Marché (maintenance, pièces détachées, services...: 374 millions).

Spirit AeroSystems a vu le jour en 2005, lorsque Boeing a décidé de regrouper ses activités installées à Wichita (son siège, Kansas), Tulsa et McAlester (Oklahoma) dans une entreprise indépendante.

Des deux côtés de l'Atlantique

Grâce à l'acquisition en avril 2006 de BAE Aerostructures, la société récupère des contrats avec Airbus qui vont encore augmenter après le rachat en octobre 2020 d'actifs de l'avionneur Bombardier en Irlande du Nord et au Maroc. "Nous sommes actuellement l'unique fournisseur de presque tous les produits que nous vendons à Boeing et à Airbus", précise le groupe dans son dernier rapport annuel.

Il fabrique notamment des fuselages pour le 737 de Boeing et des structures pour son 787 Dreamliner , ainsi que des éléments pour ses deux autres avions commerciaux (767 et 777).

Spirit Aerosystems est également un fournisseur important d'éléments d'ailes pour la famille de l'A320 et pour l'A220 d'Airbus et il fabrique également des pièces pour l'A330 et l'A350. A fin 2023, il produisait sur onze sites: six aux Etats-Unis, deux au Royaume-Uni, un en Malaisie, en France et au Maroc.

Pat Shanahan, qui a travaillé plus de trente ans chez Boeing et a été ministre de la Défense par intérim en 2019, est entré à son conseil en 2021 et en a pris les commandes en septembre 2023 pour tenter de remédier aux problèmes de production et de contrôle qualité.

Cotée à la Bourse de New York (NYSE), la société employait 20.655 personnes à fin 2023, dont 14.780 aux Etats-Unis (12.590 à Wichita).