Aéronautique: Daher a dépassé ses objectifs en 2023 mais peine à recruter

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'avionneur et équipementier aéronautique français Daher a publié mercredi un chiffre d'affaires de 1,65 milliard d'euros en 2023, supérieur à ses prévisions, mais peine à recruter pour monter en cadence.

Dans un contexte d'euphorie sur le marché aéronautique, mais contraint par l'inflation et des problèmes logistiques, le groupe familial a surperformé avec ses pièces fournies et installées pour Airbus et Dassault, et entre dans le top 50 des entreprises aéronautiques mondiales.

Le groupe a livré 74 avions en 2023, dont 56 avions d'affaire monopropulseurs TBM.

"Ça a repris plus rapidement qu'on ne le pensait" après la crise du Covid, a expliqué le président du groupe Patrick Daher lors d'une conférence de presse, s'inquiétant cependant d'une "instabilité géopolitique assez préoccupante".

"L'élan de la montée en cadence est là. Mais on a des problèmes assez significatifs qui ont impacté la +supply chain+ (chaîne logistique, NDLR) de façon brutale et simultanée", a ajouté Didier Khayat, directeur général.

L'inflation des coûts de l'énergie, des salaires, les problèmes d'approvisionnement, la désorganisation des chaînes logistiques, ont compliqué la montée en cadence des chaînes de fabrication.

Pour Daher comme pour l'ensemble de la filière aéronautique, "l'année 2024 devrait se poursuivre sur la dynamique de 2023", selon sa direction.

Il s'agit maintenant de "maîtriser les coûts", a souligné Didier Khayat, et de "revenir à la performance opérationnelle d'avant la crise". "On a subi 15% d'augmentation de nos coûts chez les fournisseurs, on ne peut pas les absorber sans négocier avec nos clients", a précisé le dirigeant.

Daher affiche un carnet de commandes équivalent à trois années de chiffre d'affaires. Le groupe a été notamment confirmé par Airbus pour l'installation des cabines de l'A350 et l'A330.

Dans le cadre de son plan stratégique pour 2027, le groupe vise à se développer au-delà de ses trois métiers traditionnels de production d'avions, d'équipementier aéronautique et de logisticien.

Il a créé en janvier une division "Services industriels" qui intègre le sous-traitant français AAA, racheté en juillet 2023.

Daher a recruté 1.900 personnes en 2023 et compte 13.000 salariés dans 15 pays, mais peine à recruter des profils qualifiés depuis la crise du Covid, selon sa direction.

Pour continuer à monter en cadence, le groupe prévoit encore 1.900 recrutements en 2024, dont des ajusteurs, chaudronniers, mouleurs et drapeurs, et a créé trois nouveaux centres de formation.

Au terme de son plan stratégique 2023-2027, le groupe entend dépasser 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.