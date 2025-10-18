Aeroméxico, soutenu par Apollo, cherche à atteindre une valorisation de 2,9 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

Apollo et Delta soutiennent la compagnie aérienne mexicaine à service complet

Aeroméxico s'apprête à revenir sur les marchés publics après plus de deux ans

L'ancienne compagnie aérienne est sortie de la faillite en 2022

Grupo Aeroméxico a déclaré vendredi qu'il visait une valorisation pouvant atteindre 2,92 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis , alors que le transporteur mexicain cherche à revenir sur les marchés publics après plus de deux ans.

Aeroméxico, dont le siège est à Mexico, et certains de ses actionnaires actuels cherchent à obtenir jusqu'à 234,5 millions de dollars en offrant 11,7 millions d'American Depositary Shares dont le prix se situe entre 18 et 20 dollars l'unité.

Les entreprises matures cherchent souvent à revenir sur les marchés publics après une réorganisation réussie dans le cadre d'une faillite.

Aeroméxico s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en 2020, avec une dette de 2 milliards de dollars, alors que la pandémie a frappé de plein fouet la demande de voyages.

Soutenue par le gestionnaire d'actifs alternatifs Apollo Global APO.N et le transporteur américain Delta DAL.N , Aeroméxico a depuis rebondi après avoir émergé de la faillite en 2022.

Le fonds d'investissement privé PAR Investment Partners a l'intention d'acheter 25 millions de dollars d'actions Aeroméxico dans le cadre d'un placement privé simultané à un prix par action correspondant à 95 % du prix de l'introduction en bourse.

Aeroméxico est l'un des noms les plus anciens dans le pipeline des introductions en bourse , ayant déposé publiquement des documents en mai 2024 .

La compagnie aérienne chilienne LATAM Airlines LTM.N est retournée à la Bourse de New York en juillet 2024 après une introduction en bourse de 456 millions de dollars.

RETOUR DES MARCHÉS PUBLICS

Fondée en 1934 sous le nom d'Aeronaves, cette ancienne compagnie aérienne a été nationalisée par le gouvernement mexicain en 1959. Elle a commencé à opérer sous le nom commercial "Aeroméxico" en 1971.

Aeroméxico est restée propriété de l'État pendant des décennies jusqu'en 2007, date à laquelle un consortium d'investisseurs dirigé par Citigroup C.N l'a rachetée pour environ 250 millions de dollars à l'issue d'une féroce guerre d'enchères contre la famille Saba.

Le transporteur à service complet est entré en bourse en 2011 et a été coté à la bourse mexicaine (BMV) jusqu'en 2022, date à laquelle il a été retiré de la cote dans le cadre de la restructuration de sa faillite .

Aeroméxico, qui se concentre sur les passagers d'affaires et de loisirs, est en concurrence avec les transporteurs à bas prix Volaris VOLARA.MX et Viva Aerobus.

Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan et Evercore sont les chefs de file de l'opération. Aeroméxico prévoit de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "AERO".