Aeromexico évaluée à 2,8 milliards de dollars à ses débuts à la Bourse de New York, quatre ans après sa sortie de faillite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La compagnie aérienne mexicaine a levé 222,8 millions de dollars lors de son introduction en bourse

*

Les actions ont ouvert légèrement au-dessus du prix d'émission

*

Selon un analyste, la reprise après la faillite a compensé les inquiétudes liées à la réglementation

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 7) par Prakhar Srivastava

Les actions de Grupo Aeromexico

AERO.N , soutenues par Apollo, ont augmenté de 0,84% lors de leur introduction à la Bourse de New York jeudi, valorisant la compagnie aérienne mexicaine à près de 2,8 milliards de dollars, près de quatre ans après avoir émergé de la faillite.

Les actions de la compagnie ont ouvert à 19,16 dollars l'unité, juste au-dessus du prix d'émission de 19 dollars.

Aeromexico et certains de ses actionnaires existants ont vendu 11,7 millions d'American Depositary Shares (ADS) dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne jeudi, au milieu de la fourchette de prix de 18 à 20 dollars, ce qui a permis de lever 222,8 millions de dollars.

Lukas Muehlbauer, analyste de recherche chez IPOX, a déclaré que la réaction du marché suggérait que les investisseurs regardaient au-delà des "préoccupations réglementaires immédiates", soutenus par le "redressement post-faillite" d'Aeromexico et son retour sur les marchés publics.

La cotation intervient alors que l'administration Trump prend des mesures contre les compagnies aériennes mexicaines pour des raisons de concurrence .

Le ministère américain des transports a pris des mesures pour révoquer plusieurs itinéraires aériens mexicains et est en litige judiciaire concernant son ordre de démanteler la coentreprise d'Aeromexico avec Delta, qui permet aux transporteurs de coordonner la programmation, la tarification et la capacité.

Ce litige risque de peser sur les actions jusqu'à ce que l'appel en justice soit résolu, car il pourrait perturber d'importantes liaisons et sources de revenus aux États-Unis, a déclaré Lukas Muehlbauer.

L'activité des introductions en bourse a repris après un ralentissement déclenché par les politiques commerciales changeantes du président américain Donald Trump et la volatilité du marché.

Une reprise des actions et des baisses de taux d'intérêt ont stimulé la demande des investisseurs pour de nouvelles offres, bien qu'une fermeture prolongée du gouvernement ait causé quelques retards.

Aeromexico, soutenue par le gestionnaire d'actifs alternatifs Apollo Global APO.N et le transporteur américain Delta DAL.N , s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en 2020 après que la pandémie a écrasé la demande de voyages, et a achevé sa restructuration en janvier 2022 après avoir réduit les coûts et mis à niveau avec des avions plus grands et plus efficaces.

Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan et Evercore ont été les co-chefs de file de la cotation.