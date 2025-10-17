Aeroméxico et ses bailleurs de fonds souhaitent lever 235 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Grupo Aeroméxico et certains de ses actionnaires actuels souhaitent lever jusqu'à 234,5 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré la compagnie aérienne mexicaine vendredi.