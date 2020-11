Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aérien-L'ancien patron d'IAG va remplacer Juniac à la tête de l'Iata Reuters • 23/11/2020 à 20:28









PARIS, 23 novembre (Reuters) - L'ancien directeur général d'IAG ICAG.L Willie Walsh a été choisi pour succéder à Alexandre de Juniac, qui se retirera en mars, à la tête de l'Association internationale du transport aérien (Iata), a annoncé lundi cet organisme regroupant les grandes compagnies aériennes mondiales. Alexandre de Juniac, ancien directeur général d'Air France-KLM AIRF.PA , dirigeait l'Iata depuis 2016. Il avait fait connaître il y a plusieurs mois sa volonté de quitter son poste, a dit l'association. (Laurence Frost version française Bertrand Boucey)

