Aérien : Fitch reste neutre sur le secteur pour 2025

Les compagnies aériennes mondiales seront confrontées à un paysage concurrentiel dynamique sous l'effet de la consolidation du secteur, des évolutions stratégiques et des risques de faillites. Les secteurs à surveiller sont le low-cost américain et les marchés d'Amérique latine où les restructurations des compagnies modifieront la dynamique de la concurrence.

Selon Fitch également les contraintes de la chaîne d'approvisionnement et l'inflation du coût de la main-d'œuvre, qui constituent des handicaps importants depuis plusieurs années, continueront d'avoir un impact sur le secteur jusqu'en 2025.

Fitch prévoit que la pénurie de nouveaux appareils limitera la croissance des capacités, ce qui permettra de maintenir des coefficients de charge élevés et de soutenir les recettes unitaires, même si elle prolongera malheureusement la dépendance des compagnies à l'égard d'appareils plus anciens, moins économes en carburant.

(AOF) - Fitch Ratings maintient une perspective neutre sur le secteur aérien mondial, les tendances solides de la demande étant contrebalancées par l'inflation des coûts. L’agence de notation s'attend à ce que le trafic mondial de passagers aériens diminue par rapport aux niveaux élevés atteints en 2024, mais reste solidement positif. Les tendances favorisant les produits haut de gamme et une demande accrue de voyages d'affaires devraient également rester intactes en 2025.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.