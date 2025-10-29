AEP revoit à la hausse son plan d'investissement pour répondre à la demande d'électricité des centres de données

Augmentation du plan d'investissement quinquennal à 72 milliards de dollars

Plan soutenu par 28 GW de nouveaux accords de charge d'ici 2030

La demande de pointe devrait atteindre 65 GW d'ici 2030

Augmentation de l'objectif de croissance à long terme du bénéfice par action (BPA) à 7 %-9 %

American Electric Power AEP.O a augmenté son plan d'investissement quinquennal à 72 milliards de dollars, contre 54 milliards de dollars précédemment, mercredi, afin de répondre aux besoins en énergie sans précédent des clients à forte charge tels que les centres de données et les industries.

Les actions de la société ont augmenté de 6 % dans la matinée.

Les entreprises américaines de services publics augmentent leurs budgets d'investissement pour répondre à la demande croissante de capacité électrique des grandes entreprises technologiques qui installent des centres de données pour prendre en charge les tâches complexes liées à l'intelligence artificielle.

AEP a déclaré avoir conclu des accords de service pour fournir 28 gigawatts d'ajouts de charge d'ici 2030, en hausse de 4 GW depuis juillet, et 190 GW supplémentaires de demandes de charge à divers stades de développement.

Lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, l'entreprise de services publics a déclaré que 80 % de cette croissance était due à de grands hyperscalers tels que Alphabet GOOGL.O Google, Amazon.com AMZN.O et Meta META.O , tandis que les 20 % restants étaient dus à de nouveaux clients industriels, notamment l'aciérie NUE.N de Nucor en Virginie-Occidentale et les installations de GNL LNG.N de Cheniere au Texas.

La société, qui compte environ 5,6 millions de clients dans 11 États et possède le plus grand réseau de transport d'électricité des États-Unis, a déclaré que la demande de pointe de son réseau devrait atteindre 65 GW d'ici à 2030, contre 37 GW actuellement.

L'entreprise prévoit une croissance à long terme de ses bénéfices d'exploitation comprise entre 7 % et 9 % jusqu'en 2030, soutenue par le plan d'investissement.

AEP a réaffirmé ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année dans une fourchette de 5,75 à 5,95 dollars par action et a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce qu'ils se situent dans la moitié supérieure de cette fourchette.

Les recettes d'exploitation trimestrielles totales de la société ont augmenté de près de 11 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 6,01 milliards de dollars.

Au cours du troisième trimestre, le segment des services publics de transmission et de distribution a déclaré un bénéfice d'exploitation de 259,1 millions de dollars, contre 245,2 millions de dollars il y a un an.

La société de services publics basée dans l'Ohio a déclaré un bénéfice ajusté de 1,80 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, manquant de peu l'estimation moyenne des analystes de 1,81 $ par action, selon les données compilées par LSEG.