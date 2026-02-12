AEP élargit son plan de dépenses et dépasse les prévisions de bénéfices en raison de l'augmentation de la demande d'électricité

American Electric Power AEP.O a dépassé jeudi les attentes de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre et a déclaré qu'elle étendrait son plan de dépenses d'investissement sur cinq ans au-delà de 72 milliards de dollars pour répondre à l'explosion de la demande d'électricité.

La demande d'électricité aux États-Unis augmente à un rythme sans précédent, et les entreprises de services publics multiplient les investissements pour répondre à la demande croissante de capacité électrique de la part des Big Tech, qui installent des centres de données pour prendre en charge des tâches complexes liées à l'IA.

AEP est l'un des principaux bénéficiaires de cette hausse de la demande, 80 % de sa croissance étant tirée par les grands hyperscalers, notamment Google d'Alphabet GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O et Meta META.O .

Les actions d'AEP ont augmenté de 1,7 % dans les échanges de pré-marché.

La société a déclaré qu'elle avait identifié des projets de transmission et de production supplémentaires d'une valeur de 5 à 8 milliards de dollars, en plus de son plan d'investissement actuel de 72 milliards de dollars.

Cependant, alors que les entreprises de services publics augmentent leurs dépenses en centrales électriques, câbles et autres infrastructures électriques pour répondre à la demande croissante, les inquiétudes grandissent quant à l'augmentation des factures d'électricité des clients.

Bill Fehrman, directeur général d'AEP, a déclaré que l'entreprise restait concentrée sur l'accessibilité financière et la protection des clients résidentiels contre l'augmentation des coûts liés à la fourniture de services aux nouveaux clients à forte charge.

"Grâce à des prêts fédéraux, des subventions d'État, des conceptions tarifaires innovantes et une aide directe à la facturation, nous nous efforçons de limiter l'impact sur les factures tout en continuant à investir dans le système", a déclaré Bill Fehrman.

La compagnie d'électricité a indiqué qu'elle avait signé des contrats pour 28 gigawatts supplémentaires, la demande additionnelle pour les nouvelles charges ayant doublé depuis le mois d'octobre.

AEP a déclaré qu'elle s'associerait à ERCOT, un opérateur de système indépendant au Texas, pour construire l'infrastructure de transmission et de distribution nécessaire et "mettre en ligne ces grandes charges en temps voulu et dans le cadre de la réglementation".

La société basée dans l'Ohio a enregistré un bénéfice d'exploitation de 1,19 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,15 $ par action, selon les données compilées par LSEG.