Aena limite la casse, un relèvement de broker en soutien

Plombé par la flambée des cours du pétrole, à l'image de l'ensemble des valeurs du transport aérien, Aena parvient néanmoins à limiter la casse, ne cédant que 1,3% vers 26,8 EUR (à comparer à une chute de 4,8% pour son homologue français ADP), avec le soutien d'un relèvement de recommandation de Bank of America (BofA).

Cette dernière a en effet relevé sa recommandation sur l'opérateur aéroportuaire espagnol à "achat", avec un objectif de cours porté à 30,5 EUR, estimant que le groupe dispose d'un potentiel de croissance du trafic et des dépenses de vente au détail par passager.

"La visibilité réglementaire semble imminente, et nous pensons qu'elle compense suffisamment les investissements plus élevés et le FCF (free cash-flow) plus faible", ajoute la banque américaine dans le résumé de sa note sur Aena.

BofA identifie trois catalyseurs pour le dossier dans les prochains mois : la publication des résultats du 2e trimestre (avec un possible relèvement des objectifs de trafic), puis celle du projet d'investissement DORA3 (en septembre) et enfin celle du plan d'affaires (4e trimestre).