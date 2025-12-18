Aena acquiert une participation majoritaire dans les aéroports britanniques pour 360 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Clarification de la structure de propriété au paragraphe 3, ajout du prix de l'action au paragraphe 6)

L'opérateur aéroportuaire espagnol Aena AENA.MC a déclaré jeudi qu'il avait accepté d'acheter une participation de 51% dans une nouvelle société de portefeuille qui possède l'aéroport de Leeds Bradford et une partie de l'aéroport de Newcastle au Royaume-Uni pour 270 millions de livres (360,88 millions de dollars).

L'opération s'inscrit dans le cadre de l'expansion internationale d'Aena, qui vise à ce que ses activités à l'étranger représentent 15 % de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) en 2026, après que son directeur général a déclaré que la société prévoyait de se développer par l'achat d'actifs.

L'accord prévoit qu'Aena acquiert une participation majoritaire dans la nouvelle société de portefeuille qui possède l'aéroport de Leeds Bradford et une participation de 49 % dans l'aéroport de Newcastle, InfraBridge conservant les 49 % restants de la société de portefeuille.

"Il s'agit d'une étape importante pour Aena dans des pays à fort potentiel comme le Royaume-Uni, où nous avons déjà une longue expérience", a déclaré Maurici Lucena, directeur général, dans un communiqué.

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026.

Les actions d'Aena ont augmenté de 0,5 % jeudi, cumulant des gains de près de 20 % depuis le début de l'année.

(1 $ = 0,7482 livre)