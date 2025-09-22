 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Aelis Farma publie ses résultats financiers semestriels 2025 et présente ses avancées et perspectives de développement
information fournie par Boursorama CP 22/09/2025 à 07:00

Le premier semestre 2025 a été marqué par :
• La publication de l’analyse finale de l'étude clinique pionnière de Phase 2b dans les troubles liés à l'usage excessif du cannabis avec le CB1-SSi AEF0117, qui a confirmé la bonne sécurité du composé et sa capacité à réduire la consommation de cannabis, bien que le critère principal d’évaluation n’ait pas été atteint, renforçant la validation de la nouvelle classe pharmacologique des CB1-SSi.
• Des avancées significatives dans la préparation de l’étude multicentrique de Phase 2b avec AEF0217 pour traiter les déficits comportementaux associés à la trisomie 21, dont le lancement est prévu au 2nd semestre 2025, conformément au plan annoncé.
• Une gestion rigoureuse des coûts, permettant d’afficher une trésorerie solide de 10,8 M€ au 30 juin 2025, assurant une visibilité financière au-delà de 2026, et qui pourrait être étendue par de nouveaux financements non dilutifs.

