Aelis Farma publie ses résultats financiers semestriels 2025 et présente ses avancées et perspectives de développement

Le premier semestre 2025 a été marqué par :

• La publication de l’analyse finale de l'étude clinique pionnière de Phase 2b dans les troubles liés à l'usage excessif du cannabis avec le CB1-SSi AEF0117, qui a confirmé la bonne sécurité du composé et sa capacité à réduire la consommation de cannabis, bien que le critère principal d’évaluation n’ait pas été atteint, renforçant la validation de la nouvelle classe pharmacologique des CB1-SSi.

• Des avancées significatives dans la préparation de l’étude multicentrique de Phase 2b avec AEF0217 pour traiter les déficits comportementaux associés à la trisomie 21, dont le lancement est prévu au 2nd semestre 2025, conformément au plan annoncé.

• Une gestion rigoureuse des coûts, permettant d’afficher une trésorerie solide de 10,8 M€ au 30 juin 2025, assurant une visibilité financière au-delà de 2026, et qui pourrait être étendue par de nouveaux financements non dilutifs.



