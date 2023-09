Aelis Farma publie ses résultats financiers semestriels 2023 et confirme ses perspectives de développement

Bordeaux, le 25 septembre 2023 – 18h00 CEST – Aelis Farma (ISIN : FR0014007ZB4 – Mnémonique : AELIS, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau, annonce aujourd’hui ses résultats pour le 1er semestre 2023 et fait un point sur son développement.



Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général d’Aelis Farma, déclare : « Nous sommes très satisfaits des avancées réalisées au cours des six premiers mois de l’année 2023. Grâce à l’efficacité, la motivation et le dévouement de nos équipes, des étapes cliniques clés annoncées ont été franchies, nous ayant permis d’atteindre avec succès les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés, en particulier sur nos deux candidats-médicaments « first-in-class », AEF0117 et AEF0217. Pour la deuxième moitié de l’année 2023, l’exécution de notre feuille de route pour ces actifs clés demeure notre priorité, mais nous allons aussi évaluer des indications complémentaires tel que le syndrome Phelan-McDermid (SPM) pour AEF0217 et élargir notre pipeline [...]. »



