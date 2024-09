Aelis Farma perd la moitié de sa valeur après un échec contre l'addiction au cannabis

(AOF) - Aelis Farma (-49,12% à 5,80 euros) s'est effondré après l’échec de l’étude clinique de phase 2B réalisée avec son produit AEF0117, qui vise à réduire la consommation de cannabis. Cette biotech en phase clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau précise que le critère principal d’évaluation, à savoir la proportion de participants ayant réduit leur consommation de cannabis à 1 jour par semaine ou moins, n'a "pas montré de différences significatives entre AEF0117 et le placebo".

Aelis Farma ajoute que des critères secondaires mesurant la proportion de participants atteignant l'abstinence complète ou ayant réduit la consommation de cannabis à 2 jours par semaine ou moins, n'ont pas non plus montré de différences significatives entre AEF0117 et le placebo.

La biotech relève cependant qu'à la dose la plus élevée de AEF0117 (1 mg/jour), "des tendances positives encourageantes et consistantes ont été constatées sur plusieurs critères quantitatifs mesurant la quantité totale de cannabis consommée". Certaines de ces baisses étaient même statistiquement significatives chez les participants souffrant de CUD (usage excessif de cannabis) modéré.

"Il convient de noter que l'effet placebo était très faible pour ces critères, suggérant que dans cette étude, les participants souffrant de CUD pourraient être résistants à modifier le nombre de jours de consommation par semaine", explique cependant Aelis.

"Aelis Farma continue à étudier les résultats de l'étude afin de déterminer le meilleur plan d'actions stratégique et réglementaire", annonce la société qui après avoir bouclé en aout 2024 une augmentation de capital de 4 millions d'euros, devrait pouvoir financer ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2026.

