AELIS FARMA : Partcipation à la Gordon Research Conference

Aelis Farma participe à la 10ème édition de la Gordon Research Conference portant sur le rôle des récepteurs cannabinoïdes dans les maladies du système nerveux central



« C’est un grand honneur de présenter aux scientifiques de la Gordon Conference portant sur les cannabinoïdes nos récents travaux avec AEF0217 dans le domaine des troubles cognitifs de la trisomie 21 et de certains troubles du spectre autistique comme ceux du syndrome de Phelan-McDermid. AEF0217 est le second candidat-médicament de notre nouvelle classe pharmacologique, les CB1-SSi. Les CB1-SSi, découverts et développés par les scientifiques d’Aelis Farma, semblent capables d’inhiber sélectivement l’activité liée à un état pathologique du récepteur CB1, sans perturber son activité physiologique normale. AEF0217, actuellement en étude clinique de phase 1/2 chez des personnes avec une trisomie 21, pourrait devenir le premier traitement des déficits cognitifs de la trisomie 21. AEF0217 pourrait aussi aider des patients qui souffrent de troubles du spectre de l’autisme, ce qui ouvrirait de façon considérable les domaines d’application de ce candidat-médicament », a déclaré Pier Vincenzo Piazza.



