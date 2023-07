Aelis Farma : avis positif du DSMB pour la poursuite de l'étude clinique de phase 2b avec AEF0117 dans l’addiction au cannabis

Aelis Farma reçoit l’avis positif du DSMB pour la poursuite sans changement au protocole de son étude clinique de phase 2b avec AEF0117 dans l’addiction au cannabis



L’excellent profil de sécurité et de tolérance du composé permet de poursuivre avec confiance l’étude dont les premiers résultats sont attendus mi-2024



Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général d’Aelis Farma, déclare : « Tout d’abord, nous tenons à remercier tous les participants à l’étude et les équipes d’investigateurs qui contribuent à faire avancer la compréhension de AEF0117 dans le domaine aussi critique que l’addiction au cannabis. Cette recommandation positive du DSMB confirme le très bon profil de sécurité et de tolérance de notre candidat-médicament, déjà observé lors de ses précédentes phases d’évaluation, publiées récemment dans Nature Medicine. Le fait qu’il soit sûr et bien toléré chez les patients dans des conditions de vie réelle est crucial et très favorable pour la suite du développement de AEF0117, seule molécule qui représente à ce jour un réel espoir pour de nombreuses personnes souffrant des pathologies engendrées par l’usage excessif du cannabis. »



