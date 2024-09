Aelis Farma annonce les résultats de son étude clinique de phase 2B avec AEF0117 chez des participants souffrant de troubles liés à l'usage excessif de cannabis (CUD)

Deux vidéoconférences auront lieu aujourd'hui, le 4 septembre 2024 :

la première en français à 10h30 CEST et la seconde en anglais à 15h30 CEST / 9h30 EDT.



Pour y participer, merci de vous inscrire sur ces liens :

- Vidéoconférence en français : https://app.livestorm.co/p/29a18fe3-075a-4844-8cf9-21661d9c92bc

- Vidéoconférence en anglais : https://app.livestorm.co/p/1c047cfb-8f68-49c0-bf37-3415852a2995



Bordeaux, France, le 4 septembre 2024 – 7h00 CEST – Aelis Farma (ISIN: FR0014007ZB4 – Ticker: AELIS), société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau, annonce les résultats de l’étude clinique de phase 2B réalisée avec AEF0117, évaluant son efficacité et sa sécurité chez des participants en quête de traitement et souffrant d’un trouble modéré à sévère de l’usage de cannabis (CUD), ayant consommé du cannabis au moins ≥5 jours/semaine au moment de l’inclusion dans l’essai. Dans cette étude, 82% des participants souffraient d’un CUD de grade sévère selon la classification du DSM-5.



