Aelis Farma : analyse finale de l'étude clinique pionnière de Phase 2B dans les troubles liés à l'usage excessif du cannabis (CUD) avec le CB1-SSi AEF0117

Deux vidéoconférences auront lieu demain, le 27 mars 2025 : la première en français à 17h30 CET et la seconde en anglais à 19h30 CET / 02:30pm ET.

Pour y participer, merci de vous inscrire sur ces liens :

- Vidéoconférence en français : https://app.livestorm.co/p/43433c38-383e-4a50-a008-0df2139c3775

- Vidéoconférence en anglais : https://app.livestorm.co/p/d1559686-cdf8-4cd1-a997-f041b04dbb39



Bordeaux, le 26 mars 2025 – 18h00 CET – Aelis Farma (ISIN : FR0014007ZB4 – Mnémonique : AELIS, éligible PEA-PME) est une société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies cérébrales et périphériques.



