Aehr Test Systems bondit grâce à l'obtention de commandes de machines de test de puces d'IA
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions de la société de test de semi-conducteurs Aehr Test Systems AEHR.O ont bondi de 33 % à 24$, leur niveau le plus élevé depuis janvier 2024

** La société dit qu'elle a reçu des commandes supplémentaires pour six systèmes de burn-in de pièces emballées ultra-haute puissance Sonoma de son principal client de processeur d'IA de production

** La société indique que les systèmes seront utilisés pour les tests de production et le burn-in des processeurs d'intelligence artificielle avancés

** En incluant les gains de la séance, l'action est en hausse de 43 % depuis le début de l'année

