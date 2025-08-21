Aegon: une relocalisation aux Etats-Unis envisagée
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 08:51
'Ceci simplifierait la structure d'entreprise, en alignant le domicile légal, la résidence fiscale, les normes comptables et le cadre réglementaire sur la zone géographique où Aegon exerce la majorité de ses activités', selon son CEO Lard Friese.
Cet examen complet examinera les implications d'une éventuelle relocalisation, y compris l'impact sur l'ensemble des parties prenantes d'Aegon, et le fait de faire de sa cotation sur le NYSE sa cotation principale parallèlement à celle sur Euronext.
Si Aegon décide de procéder à une telle relocalisation, la transition devrait prendre de deux à trois ans. Il prévoit de conclure l'examen dans les mois à venir et vise à fournir plus de détails lors de sa journée investisseurs 10 décembre.
Valeurs associées
|6,8380 EUR
|Euronext Amsterdam
|+6,25%
