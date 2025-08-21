 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 953,23
-0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Aegon: une relocalisation aux Etats-Unis envisagée
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 08:51

(Zonebourse.com) - En marge de la publication de ses résultats au titre du premier semestre 2025, Aegon annonce le début d'un examen sur une éventuelle relocalisation de son domicile légal et de son siège social aux États-Unis.

'Ceci simplifierait la structure d'entreprise, en alignant le domicile légal, la résidence fiscale, les normes comptables et le cadre réglementaire sur la zone géographique où Aegon exerce la majorité de ses activités', selon son CEO Lard Friese.

Cet examen complet examinera les implications d'une éventuelle relocalisation, y compris l'impact sur l'ensemble des parties prenantes d'Aegon, et le fait de faire de sa cotation sur le NYSE sa cotation principale parallèlement à celle sur Euronext.

Si Aegon décide de procéder à une telle relocalisation, la transition devrait prendre de deux à trois ans. Il prévoit de conclure l'examen dans les mois à venir et vise à fournir plus de détails lors de sa journée investisseurs 10 décembre.

Valeurs associées

AEGON
6,8380 EUR Euronext Amsterdam +6,25%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump et le gouverneur du Texas, Greg Abbott (d), lors d'une réunion avec des responsables locaux après des inondations meurtrières, le 11 juillet 2025 à Kerrville, au Texas ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Sous pression de Trump, le Texas va adopter une nouvelle carte électorale
    information fournie par AFP 21.08.2025 10:01 

    La Chambre des représentants du Texas a approuvé un redécoupage de ses circonscriptions électorales voulu par Donald Trump, avec l'objectif, pour les Républicains, d'engranger cinq sièges supplémentaires au Congrès à Washington lors des élections de mi-mandat en ... Lire la suite

  • Des dirigeants japonais et africains à Yokohama, au Japon le 21 août 2025. ( AFP / RICHARD A. BROOKS )
    Dette des pays africains : le Japon veut se poser en alternative à la Chine
    information fournie par Boursorama avec Media Services 21.08.2025 09:53 

    Lourdement endettés auprès de la Chine, les pays africains sont encore affaiblis par la réduction de l'aide occidentale. Le Japon a accueilli à partir de mercredi 20 août des dirigeants africains pour une conférence sur le développement, alors que de nombreux pays ... Lire la suite

  • Sue Nabi à New York, aux États-Unis, le 19 octobre 2023. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JAMIE MCCARTHY )
    Coty optimiste pour 2026 après un exercice 2024/2025 difficile
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.08.2025 09:50 

    Le groupe américain de cosmétiques et de parfums Coty s'attend à remonter la pente en 2006 après un exercice 2024/2025 difficile en raison de "vents contraires". Le groupe est passé dans le rouge lors de l'exercice écoulé (achevé fin juin) avec une perte nette ... Lire la suite

  • Un trader travaille à la bourse de Francfort
    L'Europe ouvre en ordre dispersé avant Jackson Hole
    information fournie par Reuters 21.08.2025 09:37 

    Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations jeudi en début de séance, la prudence dominant avant le début du symposium de Jackson Hole organisé par la Réserve fédérale américaine (Fed). Les investisseurs seront par ailleurs attentifs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank